Dynamo Dresden stolpert weiter durch die 3. Liga. Das 2:3 gegen Elversberg war bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel. Einziger Lichtblick ist derzeit Ahmet Arslan, der gegen die Saarländer bereits seine Saisontore vier und fünf erzielte. Besonders der Freistoß zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 40. Minute war aus dem Lehrbuch. Aus zentraler Position zirkelte der Neuzugang die Kugel aus gut 22 Metern in den linken Knick.

Rot-Weiß Erfurt mischt weiter die Regionalliga auf. Beim 4:1 im kleinen Thüringenduell gegen den ZFC Meuselwitz feierte das Team von Fabian Gerber seinen zweiten Saisonsieg und schwang sich zwischenzeitlich sogar an die Tabellenspitze. Den Schlusspunkt in einer unterhaltsamen Partie setzte Doppeltorschütze Artur Mergel, der den Ball in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte aus fast identischer Position wie Dresdens Arslan in den linken Winkel zirkelte.