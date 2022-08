Chemie Leipzig hat am Wochenende endlich den ersten Saisonsieg gefeiert - auch dank Philipp Wendt. Der Abwehrspieler brachte die Leutzscher gegen Lichtenberg mit 1:0 in Führung. Das Tor ein Treffer der Extraklasse: Wendt zirkelte einen Freistoß um die Mauer ins linke untere Eck. Am Ende setzte sich Chemie gegen die Berliner 3:2 durch.