Der Hallesche FC hat sich den Frust von der Seele geschossen und den SC Verl mit 5:1 förmlich aus dem Stadion geschossen. Das schönste Tor aber erzielte Jonas Nietfeld. In der 67. Minute setzte er nach einer wunderschönen Rechtseingabe zum Kopfball an und zirkelte den Ball aus 14 Metern genau in den rechten oberen Winkel zum zwischenzeitlichen 4:0.