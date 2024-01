RB Leipzig steckt in der Krise. Das 2:5 beim VfB Stuttgar t war das vierte Spiel in Serie ohne Sieg, die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Zumindest die Offensive lief einigermaßen - beispielhaft das 2:3 von Lois Openda. Der ließ sich nach einem Steilpass nicht aufhalten und zirkelte die Kugel herrlich in den Winkel.

Premiere für den FSV Zwickau: Erstmals in dieser Spielzeit haben die Westsachsen zwei Spiele in Folge gewonnen. Im FSV-Duell in Luckenwalde erzielte Jahn Herrmann den immens wichtigen 1:0-Siegtreffer für Zwickau. Nach einem Schuss von Veron Dobruna reagierte er am schnellsten und schob die Kugel ein.