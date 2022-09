Rang zwei bei der Wahl verteidigte der Marcel Bischoff aus Steinbach-Hallenberg denkbar knapp gegen HFC-Kapitän Jonas Nietfeld. Bischoff bekam 622 Stimmen, Nietfeld musste sich mit 600 zufriedengeben. Der Thüringer Landesklasse-Akteur bekam im Landespokal gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz bei einem Konter den Ball und wuchtete die Kugel aus 16 Metern in den rechten Winkel zum 1:3. Letztendlich musste sich der Underdog mit 1:5 geschlagen geben.



Nietfeld wiederum hatte beim befreienden 5:1 der Hallenser in der 3. Liga gegen den SC Verl eine herrliche Kopfballbogenlampe aus 14 Metern genau in den rechten oberen Winkel zum zwischenzeitlichen 4:0 gesetzt.