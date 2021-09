In der Regionalliga Nordost wartet Aufsteiger FC Eilenburg zwar auch nach dem elften Spieltag auf den ersten Sieg. Jubeln durfte der FCE am Sonntag aber trotzdem. Nach 0:1-Rückstand gegen Lok Leipzig gelang den Muldestädtern kurz vor dem Abpfiff der 1:1-Ausgleich . Torschütze war Adam Fiedler , der den Ball im Strafraum technisch geschickt ins lange Eck verwandelte. Ausgerechnet Fiedler: Vor einem Jahr hatte der Eilenburger die favorisierte Lok aus dem Sachsenpokal-Halbfinale geworfen.

Ebenfalls nicht zum Sieg reichte es schon am Samstag für Jan Shcherbakovski und den Halleschen FC. Der HFC unterlag in Mannheim 1:2 - aber allein das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 hätte mindestens einen Punkt verdient. Der 20-Jährige fasste sich aus 30 Metern ein Herz und traf per Sonntagsschuss ins rechte untere Eck. Der Jubel beim HFC war groß - auch wenn er nicht bis zum Abpfiff reichte.