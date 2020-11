Zwar reichte es für den Halleschen FC auch im vierten Spiel in Folge nicht zu einem Sieg, doch einer freute sich über das 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Antonios Papadopoulos erzielte in der 53. Minute den Ausgleich. Es war für den Mittelfeldmann nach mehr als 2.000 Drittliga-Minuten das erste Tor in der 3. Liga überhaupt. Und damit hat er sich dann auch gleich bei seiner Premiere den "Volltreffer der Woche" geholt.