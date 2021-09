Über 200 Minuten hatten die Frauen von Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena auf ihr erstes Saisontor in der Bundesliga warten müssen – am vergangenen Sonntag war es endlich so weit. Rita Schumacher brachte die Thüringerinnen im Kellerduell der zuvor noch punktlosen Kontrahentinnen gegen Werder Bremen mit einem tollen Heber aus 16 Meter in den rechten Winkel in Führung (35.). Allein es sollte nicht ganz zum ersten Sieg reichen. Werder glich nach Wiederanpfiff aus, die Partie endete 1:1.