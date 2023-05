Der FC Eilenburg wollte eigentlich vor seinen Fans den Aufstieg in die Regionalliga klarmachen, doch da hatte Budissa Bautzen etwas dagegen. Die Oberlausitzer erwiesen sich als Partycrasher und siegten 4:0 beim FCE. Den Startpunkt des Torreigens markierte Steve Schröder mit einem schönen Fallrückzieher.

Das "kleine Finale" in der Regionalliga hat der FC Carl Zeiss Jena gegen Lok Leipzig mit 4:2 für sich entschieden. Die Thüringer bestimmten die Partie in der Messestadt über weite Strecken und haben so mindestens Platz drei sicher. Lukas Lämmel zielte nach feinem Kombinationsspiel aus halbrechter Position ins lange Eck zum 2:0.