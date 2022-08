Trotz einer kämpferischen Leistung ging Chemie Leipzig zum Saisonauftakt beim SV Babelsberg leer aus. Vor allem in der ersten Halbzeit agierte das Team von Trainer Miroslav Jagatic auf Augenhöhe und kam durch Felix Brügmann zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach starker Vorarbeit von Manasse Eshele zimmerte der 31-Jährige den Ball von der Strafraumkante in den linken Winkel (39.). Am Ende gewann Babelsberg mit 4:2.