Vorschlag 1: Der FC Rot-Weiß Erfurt mischt so richtig die Regionalliga Nordost auf. Auch im Spitzenspiel gegen den SV Babelsberg waren die Thüringer nicht zu stoppen. Und erzielten sechs tolle Tore. Das schönste gelang Artur Merkel in der 51. Minute. Aus 18 Metern nagelte der Mittelfeldmann den Ball in den rechten Winkel zum vorentscheidenden 3:0. Am Ende wurde es für das Gerber-Team sogar ein 6:2-Erfolg..