Schon unter der Woche traf Chemie Leipzigs Denis Jäpel gegen Erfurt per Kopf. Beim 2:0-Heimsieg gegen Hansa Rostock II am Samstag setzte der 25-Jährige noch einen drauf, als er einen hohen Ball an der Strafraumkante behauptete, technisch sehenswert mit der Fußspitze mitnahm und ihn anschließend aus spitzem Winkel unter den Querbalken drosch.