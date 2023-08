Schon unter der Woche traf Chemie Leipzigs Denis Jäpel gegen Erfurt per Kopf. Beim 2:0-Heimsieg gegen Hansa Rostock II am Samstag setzte der 25-Jährige noch einen drauf, als er einen hohen Ball an der Strafraumkante behauptete, technisch sehenswert mit der Fußspitze mitnahm und ihn anschließend aus spitzem Winkel unter den Querbalken drosch.

In einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spektakel gegen Lok Leipzig sorgte Carl Zeiss Jenas Elias Löder für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Nach einem Klärungsversuch der Gäste nagelte der Sommerneuzugang den Ball volley aus 13 Metern in die Maschen. Trotzdem musste sein Team in der elften Minute der Nachspielzeit noch den Nackenschlag zur 2:3-Niederlage hinnehmen.