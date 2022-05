Der 1. FC Magdeburg räumt aktuell alles ab, was man abräumen kann. Drittliga-Meister und Aufsteiger, bester Trainer der Liga und bester Spieler. Und dieser beste Spieler der 3. Liga erzielte auch den Volltreffer der Woche. Für Baris Atik war es sein mittlerweile 19. Saisontor. Beim in der zweiten Halbzeit grandiosen FCM-Auftritt gegen den TSV 1860 München erzielte der Stürmer das 3:0, am Ende hieß es sogar 4:0. Nach feinem Absatzkick von Kapitän Tobias Müller behielt Atik aus Nahdistanz die Ruhe und schob ein. 55 Prozent der User wählten dieses Tor zum Volltreffer der Woche.