13. November 2023, 00:03 Uhr

In unserer Volltreffer-Auswahl haben wir in dieser Woche Tore aus der 2. und 3. Liga. Alle drei Teams führten mit den Toren, aber nur ein Torschütze konnte am Ende über einen Sieg jubeln.