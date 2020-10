Dass auch in der Oberliga Fußball gezaubert wird, zeigte der Erfurter Hedy Chaabi am Wochenende. Beim 3:0 der Rot-Weißen gegen FC An der Fahner Höhe traf Angreifer Chaabi zum 1:0 nach artistischer Annahme, zwei Pirouetten und überlegem Abschluss. Der Franzose ebnet RWE damit den Weg zum fünften Sieg in Folge – und schaffte es zudem in unsere Volltreffer-Auswahl.