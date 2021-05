Und besser hätte man das Drehbuch dieses letzten Einsatzes von Beck für den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga nicht schreiben können. Der 33-Jährige durfte von Beginn an ran und erzielte bei seinem 302. Einsatz im Trikot der Magdeburger auch noch einen Treffer. In der 50. Minute schloss Beck einen gelungenen Angriff überlegt ab. Danach folgte eine hochemotionale Auswechslung und eine denkwürdige Fahrt im Trabant unter dem Jubel von gut tausend Fans vor dem Stadion.