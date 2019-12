Gut eine Stunde musste der 1. FC Magdeburg nach Sirlord Contehs frühem Platzverweis in Unterzahl spielen, aber lieferte Eintracht Braunschweig auswärts einen phänomenalen Kampf. Ein fußballerisches Highlight dabei: Christian Becks feiner Heber mit dem linken Außenrist über den Ex-Teamkollegen und Eintracht-Schlussmann Jasmin Fejzic hinweg zum 1:1 (50.). Schlussendlich holten die Blau-Weißen ein 2:2 in Niedersachsen.

Am Ende eines schnörkellosen Konters über das halbe Spielfeld, den Morris Schröter selbst initiierte, zog der Zwickauer Außenbahnspieler über halbrechts in den Strafraum des SV Meppen, um den Ball kurz vor dem Halbzeitpfiff humorlos und noch leicht abgefälscht unter den Querbalken des Kastens von Keeper Erik Domaschke zu jagen. Bitter nur: Im zweiten Durchgang verspielte der FSV diesen zwischenzeitlichen 2:0-Führungstreffer noch und musste sich mit einem 2:2-Remis zufrieden geben.

Kein Spiel für schwache Nerven in Lemgo, wo die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig unbedingt die dritte Niederlage in Serie vermeiden wollten. Und dem Team von Cheftrainer André Haber gelang dies in einem Herzschlagfinale. Nachdem die Messestädter die Gastgeber zu einem leichten Ballverlust zwangen, schnappte sich Kreisläufer Maciej Gebala im anschließend allerletzten Spielzug der Partie einen Abpraller im Zentrum und verwandelte diesen fünf Sekunden vor der Schlusssirene kraftvoll zum 27:26-Auswärtssieg des SC DHfK.