Vorschlag 1: Der FSV Zwickau wehrte sich beim FC Ingolstadt nach Kräften, stand am Ende beim 2:3 unglücklicherweise mit leeren Händen da. Routinier Ronny König gelang in der zwölften Minute der 1:1-Ausgleich. Nach einer Ecke stand der Stürmer am richtigen Fleck und köpfte ein.