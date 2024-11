Der Wochensieg in der "Volltreffer der Woche"-Abstimmung geht diesmal an die Hallenser Saale: Den Treffer von Berk Inaler sahen die meisten Fans vorn. Der Hallesche FC brauchte gegen den ZFC Meuselwitz einen gegnerischen Fehler und ein gutes Auge, um in Führung zu gehen. Nach einem folgenschweren Fehlpass von Tim Kießling zog Berk Inaler aus dem Mittelkreis ab und traf ins leere Tor der Ostthüringer. Am Ende setzte sich Halle mit 2:1 durch.