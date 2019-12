Etwas mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen - oder um im Fußball-Jargon zu bleiben: 50+7 - fielen auf das Tor von Dominik Bock vom FC Carl Zeiss Jena. Damit ließ der direkt verwandelte Standard des Meisterschützen den Kopfball-Aufsetzer von Lok Leipzigs Djamal Ziane aus dem Regionalliga-Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt hinter sich, der 46 Prozent auf sich vereinen konnte. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern in den linken Winkel hatte Bock den FCC im Kellerduell bei der SG Sonnenhof Großaspach in Führung gebracht. Am Ende setzten sich die Thüringer mit 2:1 durch.



Auf dem dritten Rang landete mit deutlichem Abstand Erik Talligs Siegtreffer für den Chemnitzer FC bei Hansa Rostock.