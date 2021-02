Braydon Manu kommt so langsam aber sicher in Fahrt. Im Duell gegen den FSV Zwickau gelang ihm nun auch endlich sein erster Treffer für den HFC. Nach schöner Vorarbeit von Niklas Landgraf fackelte der 23-Jährige nicht lange, zog in den Strafraum und donnerte die Kugel mit Hilfe des Quergebälks in den rechten Winkel zur Führung. Drei Punkte gab es für den Treffer zwar nicht, dafür aber den Sieg bei der Abstimmung zum "Volltreffer der Woche". 52 Prozent der Stimmen entfielen auf ihn.