Vorschlag 1: Benjika Caciel (FC Rot-Weiß Erfurt) zum 1:0 gegen den FC Carl Zeiss Jena (7.): Der FC Rot-Weiß Erfurt ist die Nummer eins in Thüringen. Das Gerber-Team holte sich souverän den Derbysieg gegen den FC Carl Zeiss Jena mit einem überzeugenden 3:1-Heimsieg. In der ersten Halbzeit spielte RWE wie im Rausch und führte durch ein herrliches Tor von Benjika Caciel bereits nach sieben Minuten. Der 23-Jährige tanzte im Strafraum gleich mehrere Jenaer aus und drückte aus 13 Metern unhaltbar ab, der Ball zappelte im linken oberen Eck.

Vorschlag 2: Farid Abderrahmane (1. FC Lok Leipzig) zum 1:0 gegen den BFC Dynamo (19.): Der 1. FC Lok Leipzig ist in der Regionalliga Nordost einfach nicht zu stoppen. Auch arg personell gerupft fegte das Seitz-Team beim 4:0 über den BFC Dynamo hinweg. Kapitän Farid Abderrahmane brachte die Leipziger nach 19 Minuten auf die Siegerstraße. Aus neun Metern hämmerte er den Ball trocken und unhaltbar ins linke Eck.

Vorschlag 3: Jonas Sterner (Dynamo Dresden) zum 1:1 gegen den FC Ingolstadt (42.): Packend und aufregend war auch das Topspiel der 3. Liga zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Am Ende gab es ein 2:2, Dynamo holte zweimal einen Rückstand auf. Und einen herrlichen Treffer verbuchts Jonas Sterner in der 42. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Aus 18 Metern zirkelte der 22-Jährige den Ball in den linken Winkel.