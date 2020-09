Der FC Carl Zeiss Jena kommt immer besser in Schwung. Am Mittwoch, 23. September, setzte sich der Drittliga-Absteiger dank guter Chancenverwertung bei Chemie Leipzig durch. Das Tor zum 2:0-Endstand erzielte Can Düzel - der einen mustergültigen Konter erfolgreich abschloss. Düzel sprintete über den gesamten Platz und traf dann sehenswert ins leere Tor.