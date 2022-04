Der 1. FC Magdeburg ist zurück in der 2. Bundesliga. Ein klarer 3:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau beseitigte auch die letzten Zweifel am Aufstieg. Jason Ceka sorgte vor der Rekordkulisse von 26.340 Zuschauern für die sehenswerte Führung. Nach Zuspiel von Baris Atik nahm er den Ball im Sechzehner gekonnt mit und schloss nach einer Drehung um die eigene Achse per Flachschuss präzise in die linke Eck ab.