Das war ein richtiger Volltreffer von Christoph Daferner: Der Ex-Düsseldorfer im Trikot von Dynamo Dresden brachte die Schwarz-Gelben mit einem wunderschönen Tor gegen seinen Ex-Verein in Führung. Aus unmöglichem Winkel machte Daferner am vergangenen Sonntag das 1:0 - Dynamo führte damit schon nach 17 Minuten. Am Ende gewann das Team von Coach Thomas Stamm 2:0 - und steht in der 2. Pokalrunde.