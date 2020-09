RB Leipzig ist locker aber noch mit angezogener Handbremse in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen . Dabei gelang Yussuf Poulsen in einem einseitigen Spiel gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg der vorentscheidende Treffer zum 2:0.

Perfekt eingelaufen und wuchtig vollendet - so brachte Tobias Müller seinen 1. FC Magdeburg mit einem Kopfballtor gegen den SV Darmstadt in Führung. Am Ende aber unterlag der FCM trotz einer Zwei-Tore-Führung gegen den Zweitligisten durch ein Tor in der Verlängerung.