Dem als Schicksalsspiel für die sportliche Leistung titulierten mitteldeutschen Duell zwischen dem Halleschen FC und dem FSV Zwickau drückte er seinen Stempel auf: Dominic Baumann rettete mit seinen beiden Toren dem Coach der Schwäne, Joe Enochs, wohl den Job. Und das 0:1 in der 18. Minute war ein äußerst sehenswertes. Aus 20 Metern jagte er den Ball mit Schmackes ins linke Eck. 46 Prozent der User fanden diesen Treffer am schönsten und wählten ihn zum Wochensieger.

Auf Rang zwei kam Dani Olmo on RB Leipzig, der beim 6:1-Sieg auf Schalke per Lupfer in den Winkel traf. Damit bekam er 28 Prozent der Stimmen und setzte sich knapp gegen Chemie Leipzigs Timo Mauer durch (26 Prozent). Mauer hatte beim Remis gegen Babelsberg die BSG-Führung erzielt.