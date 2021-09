Dieser Sieg hat richtig gut getan, nicht nur den 16.000 Fans im Stadion. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge droht die Stimmung bei der SG Dynamo Dresden ein wenig zu kippen. Doch gegen Werder Bremen zeigten sich die Schwarz-Gelben wieder in einer Top-Verfassung. Das Führungstor erzielte kurz vor der Pause Christoph Daferner, der nach einem Lattentreffer den Ball sehenswert mit dem Außenrist im Tor unterbrachte. Am Ende wurde es ein glattes 3:0.