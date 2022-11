Vorschlag 1: Justin Petermann hat mit seinem starken Schlenzer in der zweiten Minute dafür gesorgt, dass der FC Carl Zeiss Jena nach sieben Spielen ohne Sieg diesmal wie entfesselt agierte und am Ende Spitzenreiter Berliner AK mit 3:0 nach Hause schickte. Der 23-jährige Petermann bekam den Ball im Strafraum und zögerte keine Sekunde. Aus 14 Metern legte der Mittelfeldmann den Ball in den linken Winkel.