Der 1. FC Magdeburg ist die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Seit zehn Spielen ist der FCM ungeschlagen - der einstige Tabellenletzte ist mittlerweile auch Rang acht in der Tabelle geklettert. Großen Anteil am Magdeburger Höhenflug hat Kai Brünker mit seinen Toren. Ein besonders schönes hat er beim 3:2-Sieg gegen Duisburg erzielt: Nach tollen Doppelpass vollendete er mit der Innenseite ins lange rechte Eck zum 1:0. Unser erster Vorschlag.