Vorschlag A: Es war das Spiel des Marco Hartmann. Der Abwehrrecke hielt beim 3:1 in Rostock nicht nur die Abwehr zusammen, er erzielte auch noch ein wunderschönes Tor. In der 30. Minute nahm er einen Freistoß-Lupfer mit der Brust an und vollendete mit rechts ins linke Eck.