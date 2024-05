In der "Generalprobe" zum Thüringenpokal-Finale hat sich Carl Zeiss Jena in einem turbulenten Spiel mit fünf Toren gegen den ZFC Meuselwitz durchgesetzt. Elias Löder war dabei in den ersten zehn Minuten gleich doppelt erfolgreich. Beim 2:0 hob er die Kugel aus 18 Meter über den Keeper in die Maschen.