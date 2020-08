Bischofswerda ist in der Regionalliga Nordost die Überraschung schlechthin: Nach zwei Spielen stehen zwei Siege zu Buche. Am 3:2-Sieg in Halberstadt hatte Patrick Kavalir am Sonntag maßgeblichen Anteil. Mit seinem perfekten Kopfballtor zum 3:1 sorgte er quasi für eine Vorentscheidung.