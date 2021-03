In der Regionalliga wird seit Anfang November und bis Juli nicht mehr gespielt. Testspiele gibt es dennoch, auch wegen der unklaren Situation im Landespokal. In einem schlug der Chemnitzer FC den Drittligisten aus Halle. Benjika Caciel nutzte dabei einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte, überlief den HFC-Schlussmann und traf ins leere Tor zum 1:0-Endstand .

Genau 19 Sekunden braucht der FSV Zwickau diesmal, um beim KFC Uerdingen das Tornetz erzittern zu lassen. Ronny König nutzte eine Kopfball-Verlängerung und haute die Kugel humorlos aus 13 Metern in die Maschen. "Das war doch recht schnell", sagte der 37-Jährige im Anschluss an die Partie, die letztlich 1:1 endete. Und der FSV Zwickau bleibt weiter in der Spur, hat nun fünf Spiele am Stück nicht mehr verloren.