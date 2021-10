Am Freitag fielen im ganzen Erzgebirge reihenweise Steine vom Herzen. Im elften Anlauf feierte Aue den ersten Saisonsieg. Matchwinner beim knappen 1:0-Erfolg gegen den FC Ingolstadt war Omar Sijaric, der zehn Minuten nach seiner Einwechslung traf. Nach einer Unaufmerksamkeit in der FCI-Abwehr nahm er seinem Gegenspieler den Ball ab und traf aus 16 Metern ins rechte untere Eck.

Am zweiten Heimsieg von Chemie Leipzig hatte auch Florian Kirstein seinen Anteil. Im Duell gegen Union Fürstenwalde nutzte der 26-Jährige einen schnellen Gegenstoß und setzte zu einem Solo auf dem rechten Flügel an. Trotz Bedrängnis behielt der Angreifer die Übersicht und vollendete eiskalt zum 2:0. Am Ende hieß es 2:1 aus Sicht der Leutzscher.