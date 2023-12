Emil Forsberg wird sich nach neun Jahren im Trikot von RB Leipzig in der Winterpause in Richtung New York verabschieden – der schwedische Publikumsliebling tat das jedoch nicht, ohne im letzten Heimspiel ein gebührendes Geschenk zu schnüren. Kaum auf dem Platz vollendete der Edeljoker die Vorlage von Lois Openda mit einem feinen Dropkick-Strich unhaltbar für TSG-Keeper Oliver Baumann ins lange Eck zum 2:1 gegen Hoffenheim (71.). Wenig später staubte Mohamed Simakan zum 3:1-Endstand nach. Die Vorlage gab, na klar, Emil Forsberg.