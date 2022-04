Emil Forsberg hat nicht nur RB Leipzig in einem packenden Spiel gegen den 1. FC Union Berlin ins Finale des DFB-Pokals geköpft. Der schwedische Stürmer sicherte sich auch den Volltreffer der Woche. 58 Prozent der User sahen den Treffer vorn. Nach einer Flanke von Benjamin Henrichs schraubte sich Forsberg im Sechzehner am höchsten und traf per Kopf in den rechten Winkel. Es war das 2:1 in der Nachspielzeit. Im DFB-Pokalfinale wartet dann am 21. Mai der SC Freiburg.