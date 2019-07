Zwickaus Torjäger vom Dienst, Ronny König, hat auch in der Liga direkt am ersten Spieltag zugeschlagen. In der Schlussphase der Partie beim SV Meppen bewies der aktuell älteste Feldspieler der 3. Liga seinen Torriecher und nutzte einen Abstimmungsfehler der gegnerischen Defensive eiskalt zum 2:0-Endstand.