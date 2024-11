In der Thüringer Landesklasse 2 feierte der SV National Auleben unlängst einen klaren 4:0-Heimsieg über den SC 1918 Großengottern. Kurz nach dem Seitenwechsel fasste sich Aulebens Mittelfeldmann Kevin Glieber aus gut und gerne 25 Metern ein Herz und schweißte den Ball via Innenpfosten zum 2:0 in die Maschen (49.). Davon sollte sich Großengottern nicht mehr erholen.