Gut mitgehalten, aber am Ende dann doch wieder mit leeren Händen dagestanden. Der FC Carl Zeiss Jena hat beim "Heimspiel" in Kaiserslautern die 20. Saisonniederlage kassiert. Da half auch der Anschlusstreffer durch Marius Grösch per Direktabnahme nach einem Eckball nicht. Eine kleine Belohnung gab es nun bei der Abstimmung zum "Volltreffer". Die Hälfte der Teilnehmer stimmte für den Treffer von Grösch.