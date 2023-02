Vorschlag 2: Moritz-Broni Kwarteng war der Magdeburger Held beim 3:2-Auswärtssieg in Kiel. In einem atemberaubenden Spiel lag der FCM zwei Mal zurück, glich aus und schaffte in der 86. Minute den Siegtreffer. Baris Atik spitzelte den Ball stark in den Lauf von Kwarteng, der über den herauseilenden Keeper ins Netz lupfte.