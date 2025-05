"Volltreffer der Woche": Haubners Übersicht, Lorenz' Lucky Punch oder Kireskis Elfer ins Glück?

Vorschlag 1: Daniel Haubner (ZFC Meuselwitz) öffnete in seinem letzten Spiel für die Zipsendorfer die Tür zum ersten Pokalsieg seit 2011. Im Duell mit dem FC An der Fahner Höhe eröffnete der Meuselwitzer nach schönem Zusammenspiel mit Nils Schätzle aus spitzem Winkel den Torreigen zum letztlich souveränen 3:1-Erfolg des ZFC .

Vorschlag 2: Elias Lorenz (Hallescher FC) wurde zum absoluten Matchwinner in letzter Sekunde. Der 19 Jahre alte gebürtige Hallenser knipste in der Nachspielzeit zum entscheidenden 1:0 für den HFC gegen Lok Stendal, als sich alle schon auf eine Verlängerung eingestellt hatten. Die Saalestädter wirkten in Unterzahl glücklos, hatten noch eine Ecke. Am langen Pfosten stand Lorenz, wuchtete den Ball zu seinem ersten Treffer im Männerbereich unhaltbar in die Maschen und brachte das Stadion zum Beben.