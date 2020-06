Julian Weigel hatte kaum zehn Minuten Drittliga-Fußball in den Knochen, als dem 18-jährigen Debütanten des 1. FC Magdeburg in der Nachspielzeit des großen Sachsen-Anhalt-Derbys auswärts beim Halleschen FC im Strafraum eine Kopfballablage von Mitspieler Anthony Roczen vor die Füße fiel, Weigel keine Sekunde zögerte und den Blau-Weißen mit einem trockenen Flachschuss punktgenau ins rechte Eck ein vielumjubeltes 1:1-Remis rettete. 2.600 Stimmen brachte Weigel in den vergangenen drei Tagen hinter sich - 60 Prozent aller abgegebenen Voting-Teilnahmen.