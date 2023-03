Fünf Mal in Serie blieb der ZFC Meuselwitz zuletzt ohne Sieg, im Duell der Tabellennachbarn beim FSV Luckenwalde platzte endlich wieder der Knoten für die Thüringer. Nach frühem Rückstand glich Andy Trübenbach aus, ehe Amer Kadric die ganz feine Klinge schwang: Mit etwas Unterstützung einer Brandenburger Windböe zirkelte der ZFC-Mittelfeldtechniker eine direkte Ecke von links im hohen Bogen via Innenpfosten ins lange Eck zur 2:1-Führung der Gäste (35.).

Und damit nicht genug. Der Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselte Routinier Fabian Stenzel wollte seinem Teamkollegen in Sachen Kunstschuss in nichts nachstehen: Nach Fabian Raithels Querpass schlenzte Stenzel den Ball aus 17 Metern unhaltbar für Luckenwalde-Keeper Nikolas Tix in den rechten Giebel (85.) zum 4:1-Endstand für den ZFC Meuselwitz.