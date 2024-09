Schon ein paar länger her, aber immer noch traumaft, wie Zwickau-Routinier Mike Könnecke im Regionalliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Lok Leipzig den Ball humorlos aus 20 Metern in den Winkel zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (8.) drosch. Jedoch sollte die Partie für die "Schwäne" kein gutes Ende nehmen – tief in der Nachspielzeit verwandelte der Ex-Zwickauer Noel Eichinger mit Glück einen Handelfmeter zum 3:2-Sieg für Lok.