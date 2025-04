Chemnitz bleibt auch im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen und feierte bei der VSG Altglienicke dank eines ungefährdeten 2:0-Erfolgs den zwölften Saisonsieg. Dejan Bozic sorgte für das Highlight des Tages, als er das Leder nach sehenswertem Doppelpass mit Artur Mergel von der Strafraumkante präzise in den linken Winkel zum 2:0 unterbrachte.

Der FC Eilenburg hat den Klassenerhalt dank Marcus Niemitz in der eigenen Hand. In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Partie gegen Hertha Zehlendorf mit sieben Toren und zwei Platzverweisen ließ der Linksverteidiger weit in der Nachspielzeit mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck zum 4:3 alle Dämme im Ilburg-Stadion brechen.