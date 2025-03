Der 3:0-Auswärtssieg im Nachholer bei Viktoria Berlin war Balsam auf die Eilenburger Seelen. Der FCE hatte zuvor eine 1:7-Klatsche gegen Hertha II eingesteckt. Das schönste Tor des Abends für die Muldestädter in Lichterfelde war Moritz Kretzers zwischenzeitliches 2:0 – mit dem Innenspann hämmerte der Mittelfeldmann dabei aus weit über 20 Metern eine zu kurz geratene Abwehraktion der Gastgeber punktgenau ins rechte obere Eck (31.).

Nach schwierigem Start unter Trainer Jens Härtel ist Erzgebirge Aue endgültig zurück in der Erfolgsspur. Das 2:1 gegen Viktoria Köln war bereits der dritte Sieg in Serie - garniert mit einem absoluten Highlight in der 72. Spielminute: Nach tollem Umschaltspiel legte Maximilian Schmid den Ball vorm Sechzehner quer, wo sich Omar Sijaric ein Herz fasste und das Leder aus 20 Metern zur Vorentscheidung unter die Latte schweißte.