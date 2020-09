An die Reise nach Berlin zum BFC werden sich die Kicker des Bischofswerdaer FV eher ungern erinnern: 2:6 unterlag der BFV im Jahn.-Sportpark. Einzig Dino Kurbegovic darf gern auf das Spiel zurückblicken: Der in diesem Sommer aus der Vereinslosigkeit nach Boshofswerda gewechselte Deutsch-Bosnier traf zum zwischenzeitlichen 2:4 mit einem artistischen Sprung-Kunststoß mit dem Außenrist.

Torreich auch das Spiel von Carl Zeiss Jena in Berlin. Beim Berliner AK feierte der Drittliga-Absteiger einen 5:1-Sieg. Einen großen Anteil am deutlichen Sieg der Thüringer hatte Neuzugang Pasqual Verkamp, der Jena mit seinen Toren zum 1:0 und 2:0 auf die Siegerstraße brachte. Besonders schön das zweite Tor des im Sommer aus Aschaffenburg an die Kernberge gewechselten 22-Jährigen: Verkamp traf mit einem Traumkopfball, der ers hier in die Volltreffer-Auswahl schaffte.