Carl Zeiss Jena hatte in den letzten Wochen noch einmal seinen Ambitionen auf den Meistertitel untermauert. Zehn Spiele hatten die Thüringer bis zum Nachholspiel am Mittwoch in Cottbus nicht verloren. Einen großen Anteil beim 2:0-Sieg des FCC am Samstag in Lichtenberg hatte Lukas Lämmel. Der brachte sein Team mit einem Traumtor in Führung. Aus 20 Metern knallte der Sechser den Ball in den rechten Winkel. Ein echter Volltreffer.